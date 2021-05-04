/629827/أبواب-السجون-مفتوحة-للجميع-تفاصيل-زيارة-وفد-حقوقي-كبير-لسجن-وادي-النطرون

نظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية زيارة لوفد وفد حقوقي كبير، وممثلوا أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء اجنبية، إلى ليمان 440 بسجن وادي النطرون، وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

الرعاية المقدمة لنزلاء السجون

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق- في تصريح خلال الزيارة- إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي وافق عليها وزير الداخلية محمود توفيق للوفود الحقوقية والإعلامية والصحفية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على كافة أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.

استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية

وأكد مرزوق أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتي تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا ان مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية. ابواب السجون مفتوحة امام الجميع

ونوه مرزوق ان ابواب السجون مفتوحة امام الجميع ولا يوجد ما نحفيه عن أي جهة، وان هناك اشراف من النيابة على السجون وكذلك زيارات إلى منظمات المجتمع المدني لتفقد الرعاية الصحية.

الافراج عن 5 الاف نزيل

اكد ان قطاع السجون افرج عم اكثر من 5 الاف نزيل خلال شهر رمضان في مناسبات العفو المقرره وفقا للقانون وهناك لجنة منعقده هذه الايام لاقرار مستحقي العفو خلال عيد الفطر.

الاجراءات الاحترازية لكورونا

وتفقد الوفد الحقوقي والإعلامي كافة مرافق السجن حيث التقوا بعدد من السجناء باماكن الزيارة، واطمأنوا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارة.

كما التقوا بعدد من السجناء في ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعي في الرياضة، وان إدارة الليمان تتيح لهم التريض مرتين اسبوعيا.

كما تفقد اعضاء الوفد المكتبة الخاصة بالليمان، وأطلعوا على دفتر الاستعارات الخاص بالمكتبة، ثم تفقدوا المطبخ وأطلعوا على جدول التغذية، وتأكدوا من احتواءه لكافة العناصر الغذائية المطلوبة من بروتينات ونشويات وفواكه وسكريات، اضافة إلى حصول القائمين على المطبخ والمخبز على الشهادات الصحية المطلوبة قبل العمل بهما، وفقا لقواعد الصحة العامة.

وحرص أعضاء الوفد الحقوقي والإعلامي على زيارة مستشفى الايمان، حيث اطمأنوا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل عنابر المستشفى من جانب، وتوافر مختلف الأجهزة الطبية والأدوية الفعالة من جانب اخر.

وحدات إقامة المرضى من ذوي الاحتياجات

إضافة إلى توافر غرفة عمليات على احدث طراز، مزودة بأحدث الاجهزة الطبية، فضلا عن غرفة التعقيم والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، وكذلك وحدات إقامة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد اعضاء الوفد مصنع السجاد اليدوي، وورش إصلاح السيارات.