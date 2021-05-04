/629816/قتل-طبيب-لسرقته-الإعدام-شنقا-لمتهم-روض-الفرج

واقعة مؤسفة حدثت مفادها مقتل طبيب وسرقته في روض الفرج، ما أدى إلى معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم بقتل طبيب في منطقة روض الفرج لسرقته، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

قتل المجني عليه لسرقته

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه، طبيب بشري بالمعاش لسرقته.

جرح قطعي بالرقبة

بينما تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من شخص 49 عاما، رئيس الشئون المالية بالتأمين الصحي، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي بالرقبة، وجرح قطعي بذراع اليد اليمني بداخل غرفة المعيشة بجوار السرير.

وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمكان الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر أنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بقصد سرقته والانتقام منه.

الافراج عن 5 آلاف سجين فى رمضان

وفي سياق آخر، قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن قطاع السجون لا يخفي أي حقائق على الرأي العام، وأن سياسة الوزارة كتاب مفتوح يتم عرض جميع الحقائق على الرأي العام، حيث يتم تنظيم زيارات دورية لمراسلي الوكالات الأجنبية والصحف المحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الأشياء بالصوت والصورة والكلمة بمصداقية. وأشار رئيس قطاع السجون إلى الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان الجاري، في مناسبات مختلفة لافتًا إلى الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المقبل، قائلا: "الإفراج بيدي أمل للسجناء إنهم يلتزموا عشان يطلعوا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي".

تأهيل جميع السجناء

أكد مرزوق، أنه يتم تأهيل جميع السجناء تمهيدا لانخراطهم في المجتمع عقب تأدية فترة العقوبة. ونظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية زيارة اليوم الثلاثاء لوفد وفد حقوقي كبير، وممثلوا أكثر من 20 صحيفة ووكالة أنباء اجنبية، إلى ليمان 440 بسجن وادي النطرون وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، في تصريح خلال الزيارة، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي وافق عليها وزير الداخلية محمود توفيق للوفود الحقوقية والإعلامية والصحفية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على كافة أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون. وأكد المرزوق أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتي تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا ان مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية.