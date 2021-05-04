تضامن النواب تعلن اعتماد المالية ١٠٠ مليون جنية لدعم وتطوير الحضانات «صور»

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ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماع اليوم الثلاثاء، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و 2022، فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية و مديرية التضامن الاجتماعي.

أحمد خطاب يكشف عن زيادة المخصصات المالية

و كشف العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، عن زيادة المخصصات المالية الباب السادس وقال العام الماضي كان ٥٧ مليون وتم إضافة ١٠٠ مليون جنيه من أجل انشاء حضانات جديدة، موضحًا أن المخصصات في العام الحالي وصلت ٢٣٢ وهو بزيادة ما يقرب من ١٧٤ عن العام المالي السابق لانشاء حضانات جديدة.

و استعرض رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وقال إن هذا الباب شهد زيادة ما يقرب من ٥١٨ مليون جنيه و انه كان ١٨,٩٥١ مليار ثم أصبح ١٩,٤٧٠ مليار، وأوضح أن ٢٨,١٨٣ تم نقلهم من بند الضمان الاجتماعي لبند تكافل و كرامة.

ممثل الحكومة: نسعى تحقيق توازن بين المخصصات المالية والزيادة السكنية

وأضاف ممثل الحكومة، ان الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة من جهة والزيادة السكانية من جهة اخرى موضحا انه الان نجحت الدولة في الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى و النجوع لتحديد المستحقين.

وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تخصيص ما يقرب من ١٥ مليون جنيه مكافآت وحوافز للباحثين نظرًا لأنهم يجوبون القرى والنجوع، لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل و كرامة أو غيرها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أحمد خطاب، إلى أن جهد الفريق البحثى يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحديد المستحق الفعلي.