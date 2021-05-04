/629818/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-استفزاز-الإثيوبيين-للرهبان-المصريين-بالقدس

تقدم النائب عمرو درويش، والنائب عماد خليل، عضوا مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانين عاجلين موجهين إلى السيد وزير الخارجية، بشأن استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الأثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الأثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس وسط تواطئ وانحياز من شرطة الاحتلال وذلك وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات الوتاوطئ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستفزازات الأثيوبية تجاه الرهبان المصريين

وطالب النائبان في بيانهما العاجل من السيد وزير الخارجية، معرفة الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين، في دير السلطان بالقدس الشريف.

وتجدر الإشارة إلي أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، تلقت طلبًا من النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب،وعضو لجنة الشباب والرياضة، لاستدعاء لجنة إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لمقر المجلس، ومناقشتها فى التحديات والإشكاليات التى تواجه نادي الزمالك، بجانب ما يتم من حاله تخبط وتراجع فى النتائج للألعاب المختلفة وخاصة كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.