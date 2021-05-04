/629821/الأهلي-ينهى-مسيرة-مدافع-غزل-المحلة-بالرباط-الصليبى

أثبت الأشعة التى خضع لها هانى عادل مدافع فريق غزل المحلة ، عن تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى اثناء المشاركة فى مباراة فريقه أمس أمام الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز .

وغادر هانى عادل المباراة عقب الالتحام مع محمد هانى لاعب فريق الأهلى و مشاركة يحيى حامد بديلا له فى تشكيلة فريق غزل المحلة.

تعرف على موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن برصيده إلى النقطة 27 ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

اخر خسارة تلقها الأهلي كانت أمام فريق سموحة بنتيجة 2/1، خسائر حققها الأهلي بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم رفقة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، نسردها لكم في السطور التالية.

فيما قد فرط من جديد الأهلي في الهدايا التي قدمها متصدر الدوري الزمالك بعدما تعادل الأخير مع بيراميدز بنتيجة سالبية .

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.