/629826/عضو-اللجنة-التنفيذية-في-الزمالك-نحن-اكثرمن-يتعرض-للظلم-التحكيمي-في-جميع-الألعاب

تحدث إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" وقال:”نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز، وذلك عقب ارتكاب خطأ فني منع استكمال اللقاء للنهاية، وفقاً للوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتابع: “يجب أن يكون هناك حكم أجنبي للقمة لأن الجماهير تتقبل قرارات الخواجات، ولا أعترض على الحكم بشخصه ولكني خائف عليه.

وأضاف”: البعض يقول الزمالك أخذ 5 قرارات بالفار ماهو محدش جاملنا فيهم، الزمالك الزمالك هو اكثر نادي يتعرض للظلم التحكيمي في جميع الألعاب، ونحن في النهاية جماهير ونحزن عندما يتعرض الزمالك للظلم.

موعد المباراة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

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كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.