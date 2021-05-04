وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو يصل لـ5.4% بحلول العام المقبل

وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009، مؤكدةً تحقيق معدلات نمو جيدة فى تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية فى 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية فى 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة فى الفترة بين 2015إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6% ،لتأتى جائحة كورونا والتى أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضى.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالى الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و 6% العام المالى القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجى ليصل إلى 7.3% العام المالى القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى إطار زيادة حجم الاستثمارات فى خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا فى الأعوام المقبلة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة فى حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالى 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار فى إطار البدء فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل لـ30 مليار دولار فى 2021/2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجى فمن المتوقع أن نصل إلى 6 مليار دولار دخل سياحى فى عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس، بالإضافة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى لـ7.4 مليار دولار فى عام الخطة 2021/2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادى والـمُساهمات القطاعيّة؛ أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو 5.5% فى 2021/2022 و 2.8% فى العام المالى الحالى، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلى توقعات البنك الدولى بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ4.1% فى 2021/2022.
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