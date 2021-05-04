فيديو- كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الشغف دافع لتحقيق أحلام استثنائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد الطاهرى، أن الشغف خليط من الحماس والرغبة والحب، مؤكدا أن غياب الشغف عن أى شىء يكون مصيره الفشل، سواء فقدان الشغف فى العمل أو فى العلاقات الإنسانية وأيضا العاطفية بين الرجل والمرأة.

وأوضح الطاهرى أن الشغف يجعل الإنسان يحقق أحلاما استثنائية كان يعتقد أنه لا يستطيع تحقيقها، مشيرا إلى أن كثير من الفلاسفة والعلماء حاولوا الإجابة عن سؤال طرح نفسه بقوة فى العلوم الإنسانية والحياتية، وهو كيف يمكن أن تجد شغفك فى الحياة؟



ولفت الطاهرى إلى أن الإنسان يمكن أن يعمل فى وظيفة دخلها مميز لكنه لا يستطيع أن يحقق فيها طموحاته لأنه لا يحبها وهذا لا يعيبه، فظروف الحياة ممكن أن تجبر شخصا أن يعمل فى إحدى الوظائف لكنها لن تستطيع أن تجعله يحبها.

وأشار إلى أن الشخص لن يستطيع تحقيق النجاح الذى يحلم به فى مجال أو عمل معين يفقد فيه الشغف، وعلى كل شخص أن يتجه نحو العمل الذى يناسب مهاراته وقدراته ما دام لديه شغف حقيقى بالعمل به، فالشغف هو من يدفع أى شخص لمواجهة التحديات التى تواجهه فى العمل الذى يريد أن يكمل فيه مشوار حياته.