السعيد: تنمية القرى الـمصرية أبرز برامج خطة عام 21/22

وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا فى تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.
وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز على توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعى، وأدلة النمو الاحتوائى، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافى، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).
وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجى نحو تنميّة القُرى الـمصريّة فى إطار مُبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتى تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة فى مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثمارى للمشروعات الخضراء فى إطار جهود التحسين البيئى والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلى التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها فى سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلى جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص فى الجهود الإنمائيّة.
وحول الجديد فى خِطَّة عام 2022/21 أشارت السعيد إلى أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصرى، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصرى (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر: معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعى: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
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