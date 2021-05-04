السياحة: إجراءات صحية وأمنية استعدادا لاستقبال الروس

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والتنمية البشرية، إن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال الأفواج الروسية، ويجرى التنسيق مع محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بشأن استقبالهم بإجراءات أمنية واحترازية في المطارات.

وأضافت بهجت، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الوزارة توجه حملات للتفتيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية جائحة كورونا في المنشآت السياحية والفندقية، وتراجعها كل فترة لتكون مواكبة لكل التطورات العالمية وخاصة في ظل تحور كوفيد – 19، كما اقتربت من تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي في البحر الأحمر وجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن التلقيح يسير بوتيرة كبيرة وسريعة.

وأعلنت عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر بنهاية الشهر الجاري، موضحة أن الأمر يوفر حماية للعاملين ورسالة اطمئنان لجميع الوافدين، فيما تجرى الاستعدادات داخل الفنادق من حيث تدريب العاملين وتأهيلهم وإعطائهم دورات متخصصة في كيفية التعامل في ظل الجائحة والالتزام بالضوابط الموضوعة، وأكدت أن اللجان تتابع تلك الضوابط أولًا بأول وتتعامل مع أي مخالفة للإجراءات طبقًا للقانون.