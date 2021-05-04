/629820/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-انتهاء-مسابقة-الدوري-الممتاز

انتهي الإجتماع الذي عقدة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز.

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية خلال المؤتمر والذي إقيم اليوم داخل مقر اتحاد الكرة :” أن تم دارسة موقف انتهاء مسابقة الدوري الممتاز في شهر ٨ الجاري، وذلك بسبب ضغظ المباريات وشكوي عدد من الأندية بسبب ذلك الأمر”.

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واضاف خلال المؤتمر:” أن مسابقة الدوري الممتاز من المقرر أن تنتهي يوم١٥ /2021/8 الجاري”.

عقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إجتماعاً في اتحاد الكرة وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيتم عرض كافة التطورات، فيما تواجد جميع مسئولو الأندية المصري، بأستثناء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث عقد الأجتماع الساعة الواحده ظهر اليوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي منهم عزراً

ومن ناحيه اخري وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

وفي وقت سابق قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الاإفريقى.