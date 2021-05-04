/629823/عاجل-مورينيو-مدير-فني-لذئاب-روما-بمطلع-الموسم-القادم
أعلن فريق روما الإيطالي عن تولية البرتغالي جوزية مورينيو مدير فني للفريق من بداية الموسم القادم، بعد إعلان النادي برحيل الموزمبيقي باولو فونسيكا، بنهاية الموسم.
تعثر الفريق الإيطالي في هذا الموسم تحت قيادو باولو فونسيكا، في العديد من المباريات التي تعرض في ها للخسائر في الدوري وتأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في المركز السابع، خسر في 11 مباراة حتي الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري، في حين حقق الفريق 16 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات.
تأخر الفريق في الدوري وكثرة النتائج السلبية للفريق مع فونسيك جعلت إدارة النادي من البحث والتقصي عن بديل له في نهاية الموسم، والتي سنحتها لها تلك الفرصة الإنجليزي توتنهام هوتسبيرج برحيل المدير الفني للفريق الأول جوزيه مورينيو.
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