/629825/تعرف-علي-موقف-لاعبي-المنتخب-الأوليمبي-بعد-قرار-إستمرار-الدوري

حرص 16 نادي من أندية الدورى الممتاز على حضور اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة العديد من الأمور المهمة على صعيد المسابقة فيما لم يحضر الإجتماع ناديي الأهلى و الزمالك.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية”أن جميع الأندية في الدوري الممتاز وافقة علي إستكمال مسابقة الدوري بدون لاعبي الأوليمبي”.

وأضاف:” بينما الأهلي والزمالك قد وافقوا علي هذا القرار بأستكمال الدوري بدون لاعبي الاولومبي، برغم من عدم تواجدهم في الإجتماع”.

عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك: «نحن اكثرمن يتعرض للظلم التحكيمي في جميع الألعاب »

ووأصل حديثة:”خلال الأسبوعين القادمين سيكون يوجد بعض من التعديلات في جدول الدوري”.

ومن ناحيه اخري وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

وفي وقت سابق قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الاإفريقى.