/629829/سمية-الخشاب-ردت-على-أحمد-سعد-بهذه-الصورة

واصلت سمية الخشاب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بمشهد زفافها في مسلسل موسى، والذي أحياه المطرب أحمد سعد.

واستمرت سمية في نشر العديد من الصور والجمل تلميحًا على زواجها السابق من الفنان أحمد سعد، والذي ظهر يغني خلال أحداث الزواج بالمسلسل.

ولفت نظر رواد منصات السوشيال ميديا، ظهور المطرب أحمد سعد وهو يحي حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان في الحبكة الدرامية للمسلسل.

وانهالت تغريدات الرواد على علاقة الزواج التي كانت تجمع سعد والخشاب في الحقيقة، وانفصلا بعد ذلك منذ عدة أشهر.

وقالت سمية في أحد التعليقات على صورها عبر إنستجرام: "أول مره أحس اني عروسة بجد، سعيدة جدًا باني تريندج الي الآن علي تويتر وجوجل، بحبكم، #موسي#حلاوتهم".