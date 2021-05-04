/629834/فوانيس-رمضان-وبنج-بونج-كواليس-زيارة-وفد-كبير-لسجن-وادي-النطرون

نظم قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، زيارة اليوم الثلاثاء، لوفد حقوقي كبير وممثلوا أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية. وانتشر صور للزيارة خلال تصنيع النزلاء فوانيس رمضان، وعدد من المنتجات الخشبية، وآخرون يلعبون لعبة البنج بونج. وتفقد الوفد ليمان 440 بسجن وادي النطرون، وأوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

الداخلية: الزيارة للوقوف ميدانيا على أوجه الرعاية

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي وافق عليها وزير الداخلية محمود توفيق للوفود الحقوقية والإعلامية والصحفية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على كافة أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.

المرزوق: استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية

وأكد المرزوق، أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتي تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا أن مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية.

وتفقد الوفد الحقوقي والإعلامي كافة مرافق السجن حيث التقوا بعدد من السجناء باماكن الزيارة، واطمأنوا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارة.

ملعب كرة القدم

كما التقوا بعدد من السجناء في ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعي في الرياضة، وان إدارة الليمان تتيح لهم التريض مرتين اسبوعيا.

المكتبة الخاصة بالليمان

كما تفقد اعضاء الوفد المكتبة الخاصة بالليمان، وأطلعوا على دفتر الاستعارات الخاص بالمكتبة، ثم تفقدوا المطبخ وأطلعوا على جدول التغذية، وتأكدوا من احتوائه لكافة العناصر الغذائية المطلوبة من بروتينات ونشويات وفواكه وسكريات، إضافة إلى حصول القائمين على المطبخ والمخبز على الشهادات الصحية المطلوبة قبل العمل بهما، وفقا لقواعد الصحة العامة.

مصنع السجاد اليدوي وورش إصلاح السيارات

كما تفقد أعضاء الوفد مصنع السجاد اليدوي، وورش إصلاح السيارات، وأشادوا بجهود قطاع مصلحة السجون في إعادة تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات المتنوعة، لضمان عودتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين.