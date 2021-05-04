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حزب مصر الحديثة يفتتح مقرًا جديداً بالدقهلية بحضور عدد من قياداته

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افتتح الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقر الحزب الجديد بمحافظة الدقهلية، في حضور عدد من قيادات الحزب علي رأسهم،  اللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب ،اللواء أكرم عبد العزيز أمين محافظه الدقهلية، ويسرا سعيد الغريب أمينة المرأة بالمحافظة.

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واضاف دعبس خلال بيان له اننا نتبنى سياسة هدفها التواصل مع المواطنين لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب سيكون له مكانة في الخريطة السياسية علي أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لنا أجندة تشريعية تعبر عن المجتمع والمرأة المصرية.

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وأكد  دعبس، أن الحزب يولي أهمية كبري بالمرأة وقطاع الشباب  بالمجتمع وذلك وفقا لتوجيهات  القيادة السياسية مشيرا ان الاحزاب عليها دور كبير في تشكيل الوعي بين فئات المجتمع .

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واختم دعبس بان الحزب سوف يقوم بإطلاق عدة مبادرات مجتمعية خلال الفترة المقبلة من اهمها مبادرات لتاهيل المرأة والشباب لسوق العمل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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