عاجل.. الرئيس السيسى يتابع جهود الحكومة لدعم التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومى للتخطيط.





وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية فى دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمى الخاص بتحقيق التنمية الشاملة فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.

ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم فى الدولة من إصلاح اقتصادى والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعى أكثر شمولاً فى مصر، والاستثمار فى الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وقد وجه السيد الرئيس الحكومة فى هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التى شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر، وهو الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.