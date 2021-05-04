عاجل.. الرئيس السيسى يتابع جهود الحكومة لدعم التنمية البشرية

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية فى دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011.
وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمى الخاص بتحقيق التنمية الشاملة فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم فى الدولة من إصلاح اقتصادى والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعى أكثر شمولاً فى مصر، والاستثمار فى الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
وقد وجه السيد الرئيس الحكومة فى هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التى شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر، وهو الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.
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