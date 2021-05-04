النشرة المرورية .. كثافات بالبحر الأعظم والأتوستراد بديلا عن كورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى رامى الحلوانى، أن الأحجام انحسرت فى محافظة الإسكندرية بعدد من المحاور أبرزها "فيكترا مانويل" للمتجه إلى أبوقير، أما محافظات الوجه البحرى والقلبى والطرق المؤدية إليها تعمل بشكل مرضى، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق كافة، بإشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.



وأوضح أن قطاعات الطرق الدائرية تشهد ظهور بعض الكثافات عند مناطق الأعمال، أما بالنسبة لمحافظة القليوبية انحسرت فيها الأحجام بميدان المؤسسة للمتجه إلى مناطق ميت "نما".



وتابع :"انحسرت الأحجام فى محافظة الجيزة بشارع البحر الأعظم وطالب بسلوك شارع ربيع الجيزة سيكون أفضل، وطالب بتجنب شارع مراد وطالب بسلوك شارع الجامعة والسودان".

وطالب صابر الابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو وعباس للخارج من القاهرة والمتجه إلى الجيزة وسلوك كوبرى الجامعة والجلاء والساحل، كما طالب الابتعاد من مناطق كورنيش النيل للقادم من وسط البلد والمتجه إلى المعادى سلوك محور الأتوستراد.