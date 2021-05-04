دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شوال الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدار أفادت، فى خطابها للمجلس، بأن استطلاع هلال شهر شوال سيكون يوم الثلاثاء المقبل 29 من شهر رمضان الموافق 11 مايو الجارى عقب صلاة المغرب.
وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتى الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.
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