الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 40

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة و ارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 40 23 الإسكندرية 31 20 وادى النطرون 39 22 طنطا 40 21 شبين الكوم 40 23 دمنهور 36 21 بلطيم 30 21 مطروح 29 20 السلوم 28 19 سيوة 40 23 بورسعيد 31 20 دمياط 30 20 الزقازيق 40 22 المنصورة 38 21 الاسماعيلية 40 21 السويس 40 22 العريش 33 20 رفح 32 20 رأس سدر 37 22 نخل 39 17 نويبع 39 26 طابا 36 23 كاترين 32 15 الطور 36 25 شرم الشيخ 39 27 الغردقة 41 26 مرسى علم 37 25 الفيوم 40 23 بنى سويف 41 23 المنيا 41 23 أسيوط 41 23 سوهاج 42 25 قنا 42 26 الأقصر 43 27 أسوان 43 28 ادفو 43 27 أبوسمبل 40 27 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 37 25 أبو رماد 38 26 حلايب 33 25 رأس حدربة 32 24

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