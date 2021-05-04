الإفتاء توضح موعد استطلاع شهر شوال

أوضحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، موعد استطلاع هلال شهر شهوال، وتحديد أيام عيد الفطر المبارك. وقالت "الإفتاء، في خطاب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إن استطلاع هلال شهر شوال؛ سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان؛ الموافق ١١ مايو الجارى؛ عقب صلاة المغرب. وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

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