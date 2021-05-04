/629836/الأهلي-يخاطب-الاتحاد-بشأن-حكام-الدوري-الممتاز-ويطالب-بحكام-أجانب-صور

نشر الموقع الرسمي فيسبوك للنادي الأهلي منذ قليل خطاب يفيد بأن النادي قدم صباح اليوم الثلاثاء، قبل إنطلاق مؤتمر الاتحاد المصري لكرة القدم بممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، طالب الاهلي في خطابه من الاتحاد حكام أجانب في جميع مبارياتة.

وجاء في خطاب النادي الأهلي والذي وضح جميع الأخطاء التحكيمية بمبارياة الفريق في مختلف البطولات سواء في الكأس او الدوري، وأكد النادي في خطابة انه مسئول عن تكاليف الحكام الأجانب في جميع المباريات، ولكن في المباريات الحساسة ذات الجمهور والحساسية يتكلف الاتحاد بتلك المصاريف المادية.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

فشل الأهلي في تحقيق الفوز أمام غزل المحلة في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، والذي انتهي بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، سجل هدف اللقاء الوحيد والحاسم لنتيجة المباراة أشرف سيد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

تشكيل غزل المحلة في المباراة:

في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من اصل 17 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.

يحتل غزل المحلة المركزالثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، من اصل 19 مباراة، حقق من خلالها 6 انتصار وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 4 مباريات ، إستطاع أن يسجل من خلالها 17 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.