/629838/عاجل-اتحاد-الكرة-يقرر-إيقاف-سيد-عبد-الحفيظ-وتحويله-للتحقيق

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، “وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته أن جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في مبارتي بيراميدز والزمالك”.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في صباح اليوم الثلاثاء، قبل إنطلاق مؤتمر الاتحاد مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، للتوصل لحل ومعرفت جميع أراء ومواقف الأندية في إستكمال الدوري في فترة إنطلاق أوليمبياد طوكيو في يوليو، عن موقف الاتحاد من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والجكم الدولي جهاد جريشة عن إنكارة لتصريحات أبوجريشة.

مباراة الأهلي القادمة:

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

تقدم أصحاب الأرض في نتيجة المباراة في الدقيقة 35 من عمر المباراة من خلال أشرف محمد سيد، من خلال تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، تمر علي يمين محمد الشناوي وتسكن الشباك.

موقف الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من اصل 17 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.