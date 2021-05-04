/629840/محمد-رمضان-يرد-على-هجوم-حركة-حماس-عليه-بسبب-المخدرات

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، ورد على الاتهامات الموجه إليه بشأن الإساءة لقطاع غزة، مطالبًا إستكمال باقي حلقات المسلسل قبل دساس الفتنة بينه وبين أهل غزة.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها محمد رمضان بسبب مشهد غزة والمخدرات والاتهامات التي وجهت إليه، فضلًا عن رده على هذة الاتهامات.

أول تعليق من محمد رمضان على اتهامه بالإساءة لقطاع غزة

كتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "اطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد و زرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام.. في أحداث العمل عندما اصيب موسى قاموا بعلاجه و رعايته وهو ليس تاجر مخدرات.. بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية حتى اصبح رجل اعمال ناجح.. وللعلم الأحداث عام ١٩٤٣".

أزمة محمد رمضان مع غزة

كان محمد رمضان قد ظهر في أحد مشاهده بمسلسل "موسى"، وهو يقبل بعرض السفر إلى غزة من أجل جلب بضاعة لأحد التجار المهربين للمخدرات، فاعتبر النشطون أن هذا بمثابة تشويه لصورة القطاع والترويج له بصفته وكرًا للمخدرات والممنوعات.

حركة حماس تتهم محمد رمضان بالتطبيع

فهاجمت حركة حماس رمضان، وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة محمد أبو ثريا أن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري "موسى"، وأكد على أن تصرفات محمد رمضان ما هي إلا خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينين.

كواليس مسلسل موسى

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل موسى تدور أحداثه في الخمسينات مرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئولية أشقاءه، وهو من صعيد مصر ويضطر إلى ترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويبدأ يعمل في استيراد وتصدير بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سيد رجب، تارا عماد، سمية الخشاب، رياض الخولي، صبري فواز، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، رامي وحيد وچوري بكر، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخرج محمد سىلامة.