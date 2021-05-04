/629842/أبو-جريشة---الإسماعيلي-أجبرني-على-الرحيل

أكد محمد صلاح أبو جريشة لاعب وقائد الإسماعيلي السابق، أن النادي هو من أجبره على الرحيل، مشددا أنه كان قريبا من صفوف القلعة الحمراء لولا تدخل بعض الشخصيات في الإسماعيلية .

قال صلاح أبو جريشة : " الإسماعيلي لم ينفق الأموال على الفريق وهذا سبب تراجع مستوى الدروايش، كل اللاعبين جاءة بالمجان إذن أين الإنفاق التي أنفقه مجلس الإدارة على الفريق".

وزاد أبو جريشة : " بعد 4 أيام فقط في مجلس الإسماعيلي رغبت في الرحيل بسبب الأمور التي تحدث داخل الدروايش، هناك أشخاص يتظاهرون بحب النادي لأجل مصالحهم الشخصية".

تصريحات محمد صلاح أبو جريشة عن الإسماعيلي

وتابع أبو جريشة : " كنت قريب للغاية من الإنتقال للأهلي بسبب عدم توافر الأموال داخل القلعة الحمراء، بعدها تدخل العديد من الشخصيات المحبة والعاشقة للنادي الإسماعيلي ".

وواصل أبو جريشة: " أنا عاشق للنادي الأهلي واحب طريقة الإدارة وإحترام أبناؤه داخل القلعة الحمراء، لكني مشجع للإسماعيلي وبحب الأهلي و الزمالك على حد سواء، كل منهم لديه ما يميزه عن الأخر، كن يبقى عشقي الأول هو فريق الدروايش".

وأستكمل: " أحب كرة نادي الزمالك بشكل كبير، وتم إجباري من نادي الإسماعيلي على الرحيل لصفوف نادي حرس الحدود ولم يكن بإرادتي، النادي هم من لم يجدد لي وليس العكس".

يأتي هذا خلال برنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر المذاع عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت بالتبادل مع برنامج أقر و أعترف مع أحمد شوبير، والذي يتم بثه في الخامسة مساء خلال شهر رمضان الكريم.