/629843/نقل-نادية-العراقية-إلى-العناية-المركزة-عقب-تدهور-حالتها-الصحية

تعرضت الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بنادية العراقية لوعكة صحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى نقلها للمشفى ودخولها إلى العناية المركزة.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن آخر أعمالها الفنية.

نادية العراقية في حالة حرجة

طالبت مي ابنة نادية العراقية الدعاء لوالدتها خلال الساعات الماضية عبر حساب نادية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدًا من يومين.. ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الايام المفترجة دي".

وتابعت: " أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم اني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه"، ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.

إصابة نادية العراقية بفيروس كورونا

كانت نادية العراقية أعلنت عبر حسابها على "فيس بوك" إصابتها بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام، كما كشفت عن أعراضه الخطيرة وحذرت متابعيها منه، فكتبت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثه واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم.. دعواتكم وحرصو الموضوع خطير".

آخر أعمال نادية العراقية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية العراقية مسلسل اتنين في الصندوق الذي عُرض في السباق الرمضاني المنصرم 2020، وهو بطولة حمدي المرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، صلاح عبد الله وهايدي رفعت، من تأليف لؤي سيد وإخراج محمد مصطفى.