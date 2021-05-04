/629844/أبو-جريشة--أنا-عاشق-للنادي-الأهلي-وحزين-على-موقف-الإسماعيلي

أكد محمد صلاح أبو جريشة لاعب وقائد الإسماعيلي السابق، أنه كان قريبا من الإنتقال لصفوف الأهلي قبل تدخل مسئولي النادي الأصفر، مشددا على ضرورة توحد أبناء الدروايش خلف الفريق وذلك خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع سيف زاهر في برنامج قصة ولعبة .

وقال صلاح أبو جريشة : " كنت قريب للغاية من الإنتقال للأهلي جاء ذلك بعد عدم توافر الأموال الكافية داخل القلعة الحمراء، ومسئولي المارد الأحمر ابلغوني أننا سنكمل المفاوضات غدا، و بعدها بقليل تدخل العديد من الشخصيات المحبة والعاشقة للنادي الإسماعيلي، واقنعوني بالبقاء ".

أبو جريشة يعلق على الإنتقال لصفوف الأهلي

وواصل أبو جريشة: " احب طريقة الإدارة وإحترام أبناؤه داخل القلعة الحمراء، أنا عاشق للنادي الأهلي ، لكني مشجع للإسماعيلي وبحب الأهلي و الزمالك على حد سواء، كل منهم لديه ما يميزه عن الأخر، كن يبقى عشقي الأول هو فريق الدروايش".

وأستكمل: " أحب كرة نادي الزمالك بشكل كبير، وتم إجباري من نادي الإسماعيلي على الرحيل لصفوف نادي حرس الحدود ولم يكن بإرادتي، النادي هم من لم يجدد لي وليس العكس".

وواصل صلاح أبو جريشة : " الإسماعيلي لم ينفق الأموال على الفريق وهذا سبب تراجع مستوى الدروايش، كل اللاعبين جاءة بالمجان إذن أين الإنفاق التي أنفقه مجلس الإدارة على الفريق، وحزين عللى الموقف الحالي للدروايش".

تصريحات محمد صلاح أبو جريشة عن الإسماعيلي

وزاد أبو جريشة: " أتمنى التوفيق للإسماعيلي في المرحلة المقبلة، والفريق يسير بشكل جيد مع إيهاب جلال ، مكان الدروايش الطبيعي هو مقدمة الدوري".

وأستكمل : " الإسماعيلي نادي كبير وعريق ومكانته الطبيعي في مقدمة الدوري ، ونحن جميعا كأبناء للدروايش في خلف النادي حتى يستطيع النادي العودة من جديد، وبالتأكيد أنا تحت رغلة الدروايش في أي وقت".

وأختتم أبو جريشة : " بعد 4 أيام فقط في مجلس الإسماعيلي رغبت في الرحيل بسبب الأمور التي تحدث داخل الدروايش، هناك أشخاص يتظاهرون بحب النادي لأجل مصالحهم الشخصية".

يأتي هذا خلال برنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر المذاع عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت بالتبادل مع برنامج أقر و أعترف مع أحمد شوبير، والذي يتم بثه في الخامسة مساء خلال شهر رمضان الكريم.