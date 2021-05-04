رئيس الوزراء: لدينا فرص واعدة للانخراط فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث استراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس.





‎وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطاراً حاكماً لكافة الجهود التى تبذل فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى وخطط الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، فى سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر، والتى تؤهلها لأن تصبح مركزا للطاقة فى شرق المتوسط، وأحد أكبر مصادر الطاقة الخضراء، لاستخدامات السوق المحلى والتصدير، إلى جانب توجيه جهود البحث العلمى الوطنية إلى دراسة إمكانية توطين صناعات مرتبطة بوقود "الهيدروجين الأخضر" فى مصر.

‎‎وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هناك فرصاً واعدة لتصدير الهيدروجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً للموقع الجغرافى للمنطقة القريب من الاتحاد الأوروبى، وهناك فرص واعدة لدى مصر للانخراط فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة، ومساحات واسعة من الأراضى لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبى فضلاً عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمى لتداول الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارتى الكهرباء والبترول بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة صياغة ورقة حول عناصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حتى تكون أساساً ومرجعاً لعمليات التفاوض مع الشركات العالمية فى هذا المجال.