فيديو- دقيقة رمضانية.. مجدى عاشور: الحجاب ليس شرطا لصحة الصوم

جدة - نرمين السيد - وقال عاشور، إن من شروط صحة الصيام، أن ينوى الإنسان الصوم مع الامتناع عن المفطرات، وبهذا يكون صومه صحيحا من حيث الفقه.
وأكد مستشار المفتى، أن تغطية الشعر ليست مش شروط صحة الصيام، وبذلك يكون صوم غير المجبة، سليم، إلا "أننا نخشى أن يكون الأجر غير مكتمل"، لأن الحجاب واجب على المرأة.
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