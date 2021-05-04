مدبولى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم الوجهات اللوجستية فى العالم

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنات الهيئات، وعماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية واللوجستية فى العالم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلّف بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة لزيادة المزايا التنافسية بها. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع على موقف المشروعات الاستثمارية بالمنطقة، وأبرز هذه المشروعات: استكمال محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل بالمنطقة الصناعية بالسخنة، واستكمال تطوير رصيف عباس، ومحطة معالجة صرف سعة 10 آلاف م3 بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومشروع البنية التحتية بمنطقة القنطرة غرب، وتطوير ميناء الأدبية، ورصيف الصب السائل بميناء السخنة، وشبكات المرافق بساحات التداول بالأرصفة البحرية، والمنظومة الإلكترونية لميناء غرب بورسعيد. وأضاف المستشار نادر سعد أيضا أن المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المدرجة بموازنة العام المالى 2020/2021 تتضمن: رفع كفاءة الظهير الخلفى لأرصفة ميناء الأدبية، وتطوير ميناء الطور، واستكمال مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحى وصرف مطر جديد بمنطقة غرب بورسعيد، وأعمال البنية التحتية لمنطقة وادى التكنولوجيا، وشبكة الغاز الطبيعى ومحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرق بورسعيد، ومشروعات ميناء العريش.

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