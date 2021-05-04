”وزارة العدل” تشدد على اتباع الإجراءات الاحتزارية بالمحاكم

شدد المستشار عمر مروان وزير العدل، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المحاكم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وشددت علي مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للكمامات والاقعنة الواقية، والتطهير الدوري والمستمر لجميع المكاتب علي مستوى الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين. وكذلك تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين.

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