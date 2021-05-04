مسلسل ضل راجل الحلقة 22.. أبرز الأحداث النارية

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ترقب الجمهور عرض مسلسل ضل راجل حلقة 22 للتعرف على التطورات الأخيرة في قضية جلال -ياسر جلال-، ومصير عائلته بعد أن تعرضوا لعملية تزوير من قبل زوج أخته أفقدتهم المنزل الذي يقيمون به.

دوت الخليج يرصد ملخص أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، الذي يعرض على فضائية قنوات "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً.

قوات الأمن تعلم بمكان اختفاء زينهم

شهدت الحلقة تمكن الشرطة من معرفة مكان اختباء زينهم مشاوير الذي ارتكب جريمة قتل البادي جارد خميس العتري، وتحرك يوسف -محمود عبد المغني- رئيس المباحث لإلقاء القبض عليه، في ذات الوقت الذي كان يستعد فيه للفرار ومغادرة المكان بأمر من عمرو-محمد عادل- محرضه على الجريمة.

يلوم أهل الحارة وأبرزهم سعيد المحامي ووالده زغلول على فعلته واستغلاله لحبس جلال وتزوير حكم بيع المنزل الذي تعيش فيه أسرته، ومن ناحية أخرى زوجته هدى-نيرمين الفقي- في حيرة من أمرها عن حقيقة بيع زوجها للبيت.

قوات الأمن تنجح في القبض على قاتل خميس العتري

نجحت قوات الأمن في القبض على سيد زينهم، وبعدها قامت زوجته فرحة بإخبار عمرو حتى يتصرف، فأنكر في البداية أنه يعرف شخص بهذا الاسم ومن ثم طلب منها أن لا تتصل به مرة ثانية وهو من سيقوم بالتواصل معها.

حقق يوسف مع زينهم ونصحه بالاعتراف فالإنكار لن يفيده عند خروج تقرير الطب الشرعي وإثبات أن الدم الموجود في ضوافر المجني عليه دمه، حينها سيحكم عليه بالإعدام، فرفض الأخير التحدث وطلب تواجد محامي معه.

خطة خليل لإسقاط تهمة قتل البادي جارد عنهم

اجتمع عمرو مع أصدقاءه هيثم -محمد يسري- وحازم بحضور عادل ليجدوا طريقة تخلصهم من الورطة التي وقعوا بها بعد القبض على زينهم، فأخبرهم هيثم أن ليس أمامهم سوى خليل والد غادة، الذي أرسل فيما بعد رجله لإقناع زوجة زينهم بجعل زوجها يعترف بالجريمة وأنه كان قتل خطأ مقابل قدر كبير من المال.

إطلاح سراح ياسر جلال

رصدت الحلقة عدد من المشاهد المتداخلة، من اعتراف زينهم بالجريمة وتمثيلها وبالتالي الإفراج عن جلال بعد برائته، واستعداد غادة لحفل زفافها هي وسليم، فضلًا عن ذهاب ملك - نور اللبنانبة- مع شهد -رنا رئيس- إلى العيادة فأخبرهتم الطبيبة أن الجنين بحالة غير مستقرة وقد تحتاج إلى المكوث بالمشفى.

رنا رئيس في خطر

انتهت أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضل راجل بعلم جلال بما فعله زغلول فذهب إليه وأبرحه ضربًا، ومن ثم هدأه سعيد ووالده وأخذاه للجلوس بالقهوة وأثناء تناولهم الحديث عن ما فعله زغلول واختفاء خاله، جاءت إليه ابنته سارة صارخة تستغيث به ليلحق بشهد.