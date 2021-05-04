/629846/الكاف-يعلن-تأجيل-تصفيات-كأس-العالم-ويحدد-فترة-التوقف-الدولي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم علي قرار تأجل مباريات تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، والتي كانت من المقرر أن تنطلق من شهر يوليو حتي شهر ديسمبر اغسطس، والتي تم تأجيلها وترحيلها فيما بعد بسبب الضغط في مباريات الدوريات المحلية في ظل انتشار فيروس كورونا.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا سوف تنطلق في شهر ستمبر القادم، وأن فترة التوقف الدولي في الدوري المصري سوف تصل لأسبوع فقط بعدما كانت تصل لثلاث أسابيع فب الفترات الطبيعية.

مؤتمر اتحاد الكرة

عقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إجتماعاً في اتحاد الكرة وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيتم عرض كافة التطورات، فيما تواجد جميع مسئولو الأندية المصري، بأستثناء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث عقد الأجتماع الساعة الواحده ظهر اليوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي منهم عزراً.

تحاد الكرة يوافق علي طلب الأهلي

ومن ناحيه اخري وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

اتحاد الكرة يوقف سيد عبدالحفيظ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، “وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته أن جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في مبارتي بيراميدز والزمالك”.