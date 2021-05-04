دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب علاء عصام خلال 120 يوم عمل برلماني

/629847/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-علاء-عصام-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

برز خلال الفصل التشريعي الثانى من مجلس النواب، عدد من الكوادر الشابة المميزة، التى تمتلك مخزون وافر من العلم، وقدرة ملفتة على الانخراط فى العمل السياسي والعام، مقدمة الكثير من النتائج الإيجابية، ومنهم النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

صحفى نابغ

حاسة الصحفى النابة الراغب فى إدراك المعلومات وسردها وتسليط الضوء على مواطن الخلل، كلها أمور ارتبطت بالنائب علاء عصام، الذى عمل صحفيًا فى العديد من الجرائد والمواقع الإلكترونية، وهو ما انعكس على أداؤه فى البرلمان، ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالى أبرز تلك المجهودات:

15 يناير، قال النائب علاء عصام، خلال مداخلة هاتفية له:" إن تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء وصول الشباب إلى البرلمان، ولولا دعمه ما وصلنا إلى مجلس النواب".

كما وعد النائب علاء عصام عصام المواطنين بأن يكون على قدر المسوؤلية بتلبية جميع رغباتهم، لافتا إلى أنه شارك في تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب.

وأعرب عضو مجلس النواب عن سعادته بتمثيل المرأة 25% من مجلس النواب، مؤكدا أهمية أن تكون المعارضة داخل مجلس النواب قائمة على أساس وطني.

16يناير، تصدى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، وطالب فى مداخلة هاتفية، التمهل فى قرار تصفية مجمع الحديد والصلب، لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق تقف على أسباب خسائر المجمع والاستفادة من ذلك حتى لا يتكرر ذلك فى مصنع آخر، وتابع:"ولعلا اللجنة تتوصل إلى حل يحافظ على حقوق العمال والحفاظ على الصناعة الوطنية".

ومن منطلق حرصه على وجود قاعدة صناعية ممتدة، قال النائب علاء عصام:" صناعة الحديد والصلب تغذى الكثير من الصناعات ولها دور حقيقى فى تنمية المجتمع والتنمية المستدامة، وتابع:"كنت أتمنى أن لا تناقش الوزارة القرار إلا بعد أن يستقر برلمان مصر حتى لا يدخل البرلمان فى أزمة مع العاملين قبل عمله".

وأيضًا أعلن النائب علاء عصام، على أن حزب التجمع تقدم ببلاغ عاجل، لوقف عملية التصفية لمجمع الحديد والصلب، وتابع:" لا نريد أن يحكم على البرلمان الجديد بسبب قرار حكومى متسرع".

27 يناير، علق النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان وزير الخارجية، حيث أكد أنه أثلج صدور النواب، لما يتضمنه من ردود مقنعة ضد ادعاءات حقوق الإنسان فى مصر".

كما أشار عضو مجلس النواب، علاء عصام فى حديثه إلى أن ملف حقوق الإنسان به العديد من التطور والتقدم، مشيرًا إلى أنها لا تمتد إلى حق المسكن، وتوفير أماكن لائقة لسكان العشوائية تليق بهم، كما أكد على أن مصر قوية وصامدة فى مواجهة كل التحديات.

29 يناير، تحدث فى مجلس النواب، أمام وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، وقال:" نحن لسنا أقل من دول أخرى لديها حجم «ترانزيت» كبير، ومن الضرورى العمل على تطوير وتحديث المحيطة وتأسيس المزيد من الفنادق، وهذا يساهم أيضًا فى زيادة الموارد، وكلها أمور فنية لو اتقنها سنحسن من مستوى حركة الطيران.

31 يناير، هذا وعلق عضو مجلس النواب، علاء عصام، خلال حديث له، على بيان وزير النقل، حيث أكد أن الجميع يرى رأى العين التطوير الكبير المشهود في الطرق ووسائل النقل، مشيرا أن الجلسة كانت تتميز بالهدوء ولكن بعض المناقشات من النواب كانت تتعلق بالطرق الداخلية في عدد من المحافظات وكانت هناك ردودا جاهزة وحضورا من وزير النقل ولم يعطينا آى فرصة لانتقاده، مؤكدا على أن وزير النقل قال إنه سيكون هناك تطويرا لتلك الطرق، مضيفا أننا نتقد من أجل الإصلاح.

وتابع عصام قائلًا أن وزير النقل أكد على توطين صناعة عربات السكة الحديد في مصر وسيتم التصدير للدول الافريقية.

وفى مطلع شهر فبراير، قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، فى الجلسة العامة، أمام وزير الأوقاف:” إن أصول وزارة الأوقاف تعد بمليارات الجنيهات، مطالبًا بإنشاء هيئة استثمارية بعيدا عن وزارة الأوقاف لإدارتها ، قائلًا :"لم نر استثمارا حقيقيا في أراضي الأوقاف،لتدر ربحا نصرف منه على المساجد وصيانة المؤسسات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا " نفسي أشوف خطيب مسجد يلقي خطبة عن زواج القاصرات أو عن توعية الناس بالفكر المتشدد والمتطرف .

وقال عصام:"كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفين غير المؤهلين علميا؟"، مشددا على ضرورة قيام وزارة الأوقاف بتنظيم حوار فكري بين المثقفين ومشايخ الأوقاف".

وانتقدعضو مجلس النواب بعثات الأوقاف إلى الخارج قائلًا :" هذه البعثات يسافر لها أسماء معينة من قيادات الأوقاف وليس خطباء المساجد وخطباء الجمعة الذين يقومون بتوعية المواطنين ويوجهون رسالتهم على أكمل وجه للمواطن".

أولى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، اهتمامًا بالغًا بحل مشكلة الزيادة السكانية، وذلك فى العديد من المداخلات الهاتفية التليفزيونية، وفى مجلس النواب، وكان قد طالب بمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وعمل الأطفال، متابعا:«كثرة الأطفال ليست عزوة بل من الممكن أن تتحول لنقمة». وأكد عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى ثورة فكرية لتحصين الشباب من الأفكار المغلوطة، ومن بينها مواجهة الزيادة السكانية»، معربا عن تفاؤله كون الجيل الحالي من الشباب يتبنى فكرة إنجاب طفل أو اثنين فقط. وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تنظيم العديد من الندوات التوعوية في المحافظات.

وكان للنائب علاء عصام، موقفًا وطنيًا واضحًا تجاه الادعاءات التى طالما واجهتها مصر بشأن حقوق الإنسان، حيث أكد فى حديث له ردًا على بيان 31 منظمة فى الأمم المتحدة، قائلًا:" بيان ٣١ منظمة وعدد من العاملين في حقوق الانسان للهجوم علي مصر يعبر عن مؤامرة تقودها إدارة بايدن للتأثير على صورة مصر في الخارج".

وتابع، أقول لهؤلاء المصريين الذين فرحوا بمهاجمة الاستعمار لنا: أمركم عجيب غريب وادائكم وضيع ومصر ستظل كبيرة بانجازاتها وتقدمها".

وأقول لأهلي هل كل ما فعله الرئيس من مشروعات لا يعد تقدما كبيرًا في ملف حقوق الانسان؟

خدمات ونشاط واسع فى الدائرة

الخدمات والمرافق، كانت أولوية بالنسبة للنائب علاء عصام عضو مجلس النواب، حيث تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن أزمة ترعة الجيزاوية بقرية العزيزية.

وقال عضو مجلس النواب، علاء عصام»، في طلب الإحاطة: في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تعيشها البلاد، تُلقي العشرات من سيارات «كسح المجاري» حمولاتها من خزّانات الصرف الصحي «الطرنشات»، في مجرى ترعة الجيزاوية على طريق مصر- أسوان الزراعي، عند منطقة «كوبري أبو ربع» في البدرشين، وعند كوبري قرية الطرفاية، وأمام مدرسة مزغونة الابتدائية.

تصدى النائب علاء عصام، لحالة التراخي التى انتابت وزارة المالية، وذلك عندما تأخرت فى تسديد المستحقات اللازمة للأكاديمية الوطنية للشباب، حيث قال: تخيلوا حضراتكم يقرر وزير المالية فجأة وقف مستحقات الأكاديمية الوطنية للشباب، هذه الأكاديمية أعدت جيل من الشباب للقيادة منهم نواب وزراء ونواب محافظين ومحافظين ونواب شيوخ ومجلس نواب، لن نصمت كشباب على هذه الجريمة داخل مجلس النواب، فهذا مشروعنا ولازم ندافع عنه.

كما تقدم علاء عصام نائب تنسيقية شباب الأحزاب، فى الـ 15 من مارس، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن شروط قبول الطلاب بالمدارس الخاصة.

وأكد عضو مجلس النواب، علاء عصام، فى طلب الإحاطة أن أغلب المدارس الخاصة تفرض شروط لقبول التلاميذ من ضمنها أن يكون الأب والأم حاصلين على تعليم عالى، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور حيث نصت المادة 9 من الدستور المعدل لسنة 2019، بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز كما نصت المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية".

وتساءل "عصام"، كيف يكون من حق الوالدين المتعلمين تعليم عالى حق لتعليم أبنائهم بينما الوالدين الذين لم يستطيعوا الحصول على ذات الفرصة ليس لهم حق تعليم أبنائهم وهذا يعد تمييز واضح بين الأطفال المصريين كما تساءل ما هو ذنب هؤلاء الأطفال الذى يمتلك والديهم أموالا حلال ولم يرتكبوا أى جريمة تخالف القانون.

كما التقى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، فى الخامس من شهر أبريل، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى لقاء رسمي.

وقال النائب علاء عصام، إن اللقاء أسفرعن تنظيم ماراثون دراجات، بقيادة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشباب حزب التجمع بالبدرشين بعد اجتماع دام أكثر من ساعة.

وأشار علاء عصام، عضو مجالس النواب، إلى أن الماراثون سيقام أعلى كوبري الأوسطي يوم السبت الساعة ٨ صباحا، مشيرا إلى انه ينتظر شباب مركز البدرشين للمشاركة فى الماراثون.

ولفت النائب علاء عصام الي انه أهدي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي كتابه " ثقوب فى جدار الاحزاب المصرية".

وقال النائب علاء عصام، إن الدكتور اشرف صبحي أكد على انه سيشارك انشاء الله في الماراثون ولفيف من نواب وقيادات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.