فيديو - حياة كريمة يحقق حلم 10 فتيات فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وصلت مبادرة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، إلى محطة جديدة من محطات الخير حيث عرضت تقريرًا على قناة dmc، بمنطقة تونة الجبل التابعة لمحافظة المنيا، حيث تقابلت مع 10 فتيات يعملن فى مشغل للملابس.





وقالت الفتيات خلال لقائهن فى البرنامج، إنهن يحاولن تحسين الدخل لمساعدة أسرهن عن طريق العمل داخل مشغل للخياطة حتى يساعدن أسرهن. وأوضحت أحداهن أنها أرملة وتعمل داخل المشغل لتوفير دخل تصرف به على ابنها أحمد، وأن المشغل يساهم فى توفير دخل يحقق احتياجاتهن. وحقق البرنامج حلم الـ 10 فتيات من خلال توفير مشغل يضم العديد من ماكينات الخياطة، كما سلم لهن عقد إيجار لمدة عامًا حتى ينهضن به. البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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