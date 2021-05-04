جدة - نرمين السيد - تلقى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ومجمع كهنة كنائس الإيبارشية، الإثنين، لقاح فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - تلقى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ومجمع كهنة كنائس الإيبارشية، الإثنين، لقاح فيروس كورونا. وقدم الأنبا يؤانس الشكر لكافة العاملين بوزارة الصحة على حسن تعاونهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف أسيوط ومجمع الكهنة يتلقون لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.