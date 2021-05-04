فيديو - أسامة الأزهرى: فترة خلافة سيدنا عثمان بن عفان تميزت بالرخاء العظيم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا عثمان بن عفان، رضى الله عنه، أحسن إدارة الأموال حيث إنه أوتى حظا عظيما من الذكاء وأحسن مصادر الأموال من التجارة.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الثلاثاء، أنه كان يمتلك "ملكة" مضاعفة أرباح الأموال وتوظيفها فى الدور المجتمعى، مشيرًا إلى أن العلماء وصفوا فترة تولى سيدنا عثمان للخلافة بالـ "الرخاء العظيم". وذكر أن سيدنا عثمان طبع الناس على طبعه وأدرك همومهم، مضيفًا أن عثمان بن عفان برع فى إدارة علاقته بالبشر بما فتح له القلوب وجعل أى عمل يتقبله الجميع بالرضا، وبناء على هذه الموهبة تكونت لديه ثروات كثيرة، واستشهد الأزهرى بغزوة تبوك وعرفت بـ "جيش العسرة" بسبب قلة الموارد المالية، فدعا النبى بالتمويل لتلك الغزوة فقام سيدنا عثمان بن عفان بالتبرع بـ 200 بعير حتى وصل إلى 940 بعير و60 فرسا ثم جاء بـ 10 آلاف ذهب ووضعها فى حجر النبى.

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