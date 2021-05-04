شكرى وبقدوم يتفقان على دفع علاقات التعاون المصرية الجزائرية لأعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع سامح شكرى وزير الخارجية حول علاقات التعاون بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تعزيزها.





وقال بوقدوم، فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، "مع أخى سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة، سجلنا ارتياحنا لمستوى علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، والتى اتسمت دومًا بالتفاهم والاحترام المتبادل"، مؤكدين حرصنا على تعزيزها والدفع بها إلى أعلى المراتب، بما يجسد الإرادة السامية المشتركة ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين".

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