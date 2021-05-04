/629849/رفضت-إعتزاري-مرتين-ريهام-سعيد-تكشف-سر-الخلاف-بينها-وبين-الفنانة-زينة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد فى برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية القاهرة والناس، حول بعض الأمور الشخصية المتعلقة بها، وسر العداء بينها وبين الفنانة زينة.

سر العداء بين ريهام سعيد والفنانة زينة

قالت الإعلامية ريهام سعيد أنه لا يوجد بينها وبين الفنانة زينه أي عداء حيث أنها استاءت بسبب حديثها في برنامج عن موضوع يخصها، موضحة أنها حاولت ان تصالحها، عندما كانت حامل في الشهر التاسع، كما أنه كان يوجد وسطاء لحل الازمة ايضا.

واضافت الإعلامية ريهام سعيد، أنها كانت تعرف الفنانة زينة منذ فترة، ولكن لم تكن تحبها، مشيرة إلى أنها طلبت عمل فيديو للإعتذار لها، وتم الفعل ولكنها لم تقبله.

ريهام سعيد: أعتزرت لزينة مرتين

وتابعت ريهام سعيد،" صورته مرة كمان ولكن لم اكن اشعر بالحزن خلالها لانني لم أكن مخطئة الأمر الذي لم تتقبله زينه، وحتى الأن لا تحبني، على الرغم أني اكن لها كامل الإحترام.