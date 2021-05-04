/629850/مذيعة-الأهلي-تثير-الجدل-والجمهور-يرد--زملكاوية-و-النادي-مخترق-فيديو

أثارت الإعلامية سارة محسن المذيعة بقناة النادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ظهور فيديو تظهر فيه متمنيه خسارة المارد الأحمر وأنها لا تشجع القلعة الحمراء، لينهال الهجوم من جانب الجماهير الحمراء عليها عبر تويتر.

وظهرت سارة محسن الإعلامية بقناة الأهلي في فيديو سابق أنتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثناء مباراة المارد الأحمر و النجم الساحلي، قالت فيه : " طبيعي مستنية النجم يجيب جول، عشان مبشجعش الأهلي، إنسان طبيعي يعني".

وحصل موقع دوت الخليج على النسخة الأصلية للفيديو المتدوال، فيما علق العديد من جماهير النادي الأهلي على الواقعة مطالبين برحيل المذيعة عن القلعة الحمراء تحت هاشتاج" #سارة_محسن_بره_قناة_الاهلي".

مذيعة قناة الأهلي زملكاوية

وقال أحد المغردين : " هنستنى ازاي من قناتنا انها تدافع عن الاهلي و احنا بنشغل زملكاويه؟ يعني مذيعين زملكاويه هيحاولوا يجيبوا حق الاهلي ليه؟ أهم حاجه المكياچ و اللبس و الديكور يبقوا تمام و مش مهم الحضور او الميول ، أنا بخلاف الأهلي خط احمر و ملك و كتابه مبفتحش القناه".

وواصل أخر : " مش عارف ازاي واحده تشجع الزمالك تطلع علي قناه الأهلي وتعمل نفسها اهلاويه ، تغور الفلوس اللي زي كده ، بس لازم قبل طردها يطرد الي جابها وخليها تمسح كل حساباتها الزمالكويه وتبدلها بحسابات تانيه ومقعدها لحد دلوقتي".

وطالبت جماهير النادي الأهلي عبر منصات التواصل الإجتماعي بضرورة فصل المذيعة من قناة النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي و غزل المحلة في الدوري

يذكر أن الأهلي خسر بهدف من غزل المحلة بهدف نظيف بعد دخوله بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

تشكيل غزل المحلة في المباراة: في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.