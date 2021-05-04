/629852/وصلت-للأعراض-سر-رفع-ريهام-سعيد-قضية-على-ريم-البارودي-فيديو

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد فى برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية القاهرة والناس، حول بعض الأمور الشخصية المتعلقة بها، وسر العداء بينها وبين الفنانة ريم البارودي.

قالت الإعلامية ريهام سعيد أنها رفعت قضية على ريم البارودي وكانت قضية سب وقذف وطعن في الأعراض.

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد :" أنا ضد أن الإعلاميين والممثلين يقوموا بالرد على بعض الرد على اي أحد في البرامج لأنه يجب أن نكون قدوة لجمهورنا، كما انني عملت فيديو نوهت فيه أن ريم البارودي سريعة الغضب ومعرفش سبب الخلاف الكبير بيني وبينها ".

وأكملت ريهام سعيد، انها لا تغير من ريم البارودي ، قائلة،” أغير منها على إيه، هغير من 3 الشهور اللي اشتغلتهم مذيعة، وأنا وريم مش صحاب وعشرة، وانا قابلتها 6 مرات في حياتي ".

وأردفت :" كنت فاكرة ريم البارودي طيبة، وفي حد كلمني و قالي إن ريم زعلانة مني عشان حطيت صورة للفنانة درة بقول فيها ايه الشياكة والحلاوة دي، وكان ردها انها تعمل فوتو سيشن ايضا وتقوم بتنزيل الصور وليه ما بتنزليش".