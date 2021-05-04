اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ 22 من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال المفتى: "الرضا ثمرة من ثمار محبة الله عز وجل، وهو من أعلى مقامات المقربين، إذ قال سبحانه وتعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)".

وتابع الدكتور شوقى علام: "من فضائل الرضا ما ورد فى الحديث الشريف، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له)".

وأضاف: "ومن الرضا أن يرضى العبد بشرائع الله عز وجل، ويصبر على تعب العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، فينبغى على المسلم فى رمضان أن يرضى بالصيام وأن يقيم الشرائع، ويتعبد لله عز وجل، رغم ألم الجوع والعطش".

ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: "اللهم صلى وسلم فى كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات أن تغفر لنا ولأحبابنا وسائر المسلمين كل ذنب، اللهم اهدنا فى هذا الشهر لصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين".