ليفربول يستعيد نجمي فريقة بعد غياب طويل «صور»

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طال غياب ثنائي قلب دفاع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وبعض مباريات الموسم الماضي ، فيرجيل فان دايك وجوميز، في صفوف الفريق، بداعي الإصابة في الرباط الصليبي علي فان دايك، وجوميز بعد تعرضة للإصابة في الوتر وإجراء جراح الفترة الماضية، ليظهرو اليوم في تدرريبات الفريق الجماعي مع الريدز.

تعرض الإنجليزي ليفربول في الموسم الحالي للعديد من الإخفاقات في بطولة الدوري وتأخره في ترتيب الدوري، ومغادرتة بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور السادس عشر علي يد االفريق الإسباني ريال مدريد، وغيابة عن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وجاء كل ذلك بسبب ضعف الفريق في خط الدفاع.

موعد عودة قلبي دفاع الفريق:

عاد الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جومييز بعد فوات الأوان، ولن هناك نقطة ضعيفة وامل بسيط للفريق في هذا الموسم، أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتيجة المباراة الإيجابية للفريق التي تحسم الدوري لفريق مانشستر سيتي ولكن تقرب الأمال إلي اللحاق بالمراكز الأربعة المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.