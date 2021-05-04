/629855/خناقة-احمد-سعد-وسمية-الخشاب-تتصدر-السوشيال-ميديا

أطلقت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة سخرية على المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، تزامنًا مع زواج الأخيرة بالنجم محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل موسى وإحياء سعد لفرحهما.

دوت الخليج يرصد خلاف أحمد سعد وسمية الخشاب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من الفنان محمد رمضان بمسلسل موسى، الأمر الذي جعلهما يتصدران مؤشر بحث جوجل العالمي وتريند "تويتر".

أحمد سعد يسئ لسمية الخشاب

تداول رواد السوشيال ميديا كوميكس على زفافهما وغناء أحمد سعد زوجها السابق به، كانت بعضها تحمل شئ من الإهانة للخشاب، مثل: "لما تدي لصاحبك الكانز وأنت تافف فيها" و "المكنة اللي نفسك تركبها أنا مخلص بنزينها"، ومن ثم قام سعد بتشيرها عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

سمية الخشاب ترد بصورة على إهانة أحمد سعد لها

لتخرج سمية الخشاب وترد عليه بصورة قرون عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتثير حالة من الجدل بين متابعيها، فيجاريها بعضهما ويعترض الآخر مدافعين عن أحمد سعد.

رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لتصرف سمية الخشاب تجاه أحمد سعد

فغرد أحدهما قائلًا: "‏‎والله هي لو قصدها على أحمد سعد وربط ده بظهوره في مسلسل موسى .. فالوصف ده لا ينطبق عليه خالص لأنهم انفصلوا.. وبالتالي مفيش عليه أي لوم".

وكتب الأخر: "‏‎‎هو اللي ابتدى ولقح واهانها جامد.. الستوري مالية التعليقات" .

وهاجم الأخير الوسط الفني وما يحدث فيه قائلًا: "‏‎الله يقرفكوا ويقرف الوسط اللي انتوا عايشين فيه.. وطبعاً بلاء ربنا اللي بينزل علينا دا بسبب امثالكوا وبسبب جهاركوا بالمعصيه الواضح ف العلن وعدم الخوف من الرقيب سبحانة وتعالي".

زواج أحمد سعد وسمية الخشاب ينتهي بأزمة

من الجدير بالذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب تزوجا في أكتوبر عام 2017، وانفصلا في مارس 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهرًا، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية على بعضهما حيث اتهمته الخشاب بمحاولة قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، واتهمته أيضًا بالقصة الشهيره وهي إفقادها الطحال.