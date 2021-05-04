/629856/تشكيل-باريس-سان-جيرمان-ومانشستر-سيتي-في-نصف-نهائي-دوري-الأبطال

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في التاسعة مساء، في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب التحاد بإنجلترا، معقل فريق مان سيتي.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقة في المباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان. تشكيل فريق مانشستر سيتي: في حراسة المرمى: إيدرسون في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان في الوسط الهجومي: فيل فودين- بيرناردو سيلفا- رياض محرز في الهجوم: كيف دي بروين في الجانب المقابل أعلن الإرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقة في المباراة أمام مانشستر سيتي. تشكيل فريق باريس سان جيرمان: في حراسة المرمى: كيلور نافاس في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركو فيراتي في الهجوم: نيمار- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا

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