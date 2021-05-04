جنش : « أنا حارس مصر الأول.. وأبو جبل حبيبي »

كشف محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن علاقته بمحمد أبو جبل وذلك خلال لقائده مع رامز جلال في برنامج المقالب الشهيرة " رامز عقله طار" و المذاع عبر قناة mbc مصر خلال شهر رمضان الكريم.

وقال محمود عبدالرحيم جنش عن اللاعب الذي يتمنى أن يحدف فيه المقلب ذاته : " محمد عبدالشافي أفضل أن يحدث فيه ذلك، ليرد عليه رامز جلال سائلا طب و أبو جبل ".

وتابع جنس : " لأ ، أبو جبل حبيبي ومينفعش يحصل فيه كدة ".

جنش : أبو جبل حبيبي

وواصل جنش : " انا حارس مصر الأول ، ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول بكل تأكييد".

وعلق محمود جنش : " طارق حامد هو افضل لاعب خط وسط في الدوري الممتاز و مصر ".

وثار اللاعب محمد هاني، على الفنان رامز جلال بسبب الترويع الذي شعر به خلال الدقائق الذي كان معلقًا بها بين السماء والأرض، قائلًا: “انا عايز امشي لا انت بهدلتنا اية دة..انت عايز مننا اية..وعايز توصل لاية”.

عاش محمد هاني دقائق قاسية معلقًا داخل اللعبة التي أغلقها رامز جلال عليهما لتصعد إلى أعلى، ومن ثم يبدأ الأخير بإثارة غضب ضيفه بشتى الطرق المختلفة التي يستهلها بالرائحة الكريهة وتنتهي بدفعه خارج المركبة من أعلى ليسقط في المسبح.

برنامج رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.

الجدير بالذكر أن فكرة برنامج رامز عقله طار تدو حول اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو الإعلام أو الرياضة، ويتم ﺗوصيله إلى مدينة الرياض من أجل افتتاح ملاهي ترفيهية في المملكة العربية السعودية، ثم يتم استدراجه من أجل الإيقاع به في المقلب، حيث يتعرض لمواقف مفاجئة لا يتوقعها في جو مليء باﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب للضيف.