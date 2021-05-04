/629860/القانون-يتهم-منى-زكي-بالزنا-بسبب-مسلسل-لعبة-نيوتن

أتاح الاعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة MBC مصر، فرصة لكبار المحامين المختصين بشئون الاسرة، ودكاترة الجامعات في العلوم الشرعية فرصة لإبداء رأيهم بشأن زواج منى زكي في مسلسلها الرمضاني لعبة نيوتن من محمد فراج "الشيخ مؤنس" بعد قيام زوجها بإرسال رسالة على تطبيق الواتس اب يفيد بطلاقها.

دوت الخليج يرصد موقف القانون ودكاترة الجامعات في العلوم الشرعية من مشهد زواج منى زكي من الشيخ مؤنس بعد طلاقها من زوجها عن طريق رسالة على الواتس اب في لعبة نيوتن.

الموقف القانوني الشخصية التي تجسدها منى زكي في لعبة نيوتن

أوضح المحامي عبدالفتاح نصار المختص بشؤون الاسرة، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمر أديب موقف القانون من زواج منى زكي بالشيخ مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن"، قائلا: "لو نظرنا للقانون المصري سنجد أن اسمه قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق بالطلاق الشفوي، والزواج الشفوي، والزواج العرفي، الدولة رأت منذ عام 1929 أنه لابد من تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، وتم إثبات التوثيق لوثيقة الزواج وتوثيق الطلاق أيضا".

ووصف مافعلته منى زكي في مسلسلها من وجهة نظر القانون بجريمة الزنا والجمع بين زوجين ويستطيع محمد ممدوح "حازم" استردادها ويرفع ضدها دعوى زنى وجمع بين زوجين.

وتابع: "بالنسبة لها لم يحدث طلاق، ودخلت أيضا في جريمة الجمع بين زوجين، وفيما يتعلق بتنظيم العدة، فتنظيم العدة يبدأ قانونا من تاريخ إثبات الطلاق، وليس من تاريخ رمي يمين الطلاق الشفوي."

أما بشأن ماكان يجب أن تفعله فقال عبدالفتاح نصار: "كان على الزوجة بعد أن وصلتها رسالة الطلاق الشفوي أن ترفع دعوى إثبات طلاق، أو ترفع دعوى خلع، لأن زواجها موثق رسميا، وبالتالي يجب أن يكون هناك ما يثبت أنه تم تطليقها رسميا أمام الدولة وأمام القانون، لأن فكرة الطلاق الشفوي تخضع لأهواء الزوج، وهل سيحلف بأنه طلقها أو ردها ولن نصل إلى نتيجة، والعبرة بالمستند الرسمي المثبت داخل الدولة والمحكمة. وإذا رفض الزوج توثيق هذا الطلاق لها الحق في رفع دعوى إثبات طلاق. وتعد الرسالة أمام القانون المصري أحد الأدلة التي تستند إليها الزوجة في إثبات أن زوجها قام بتطليقها".

رأي د.أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر بشأن زواج هنا بالشيخ مؤنس

ووافقت دكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، ماقاله المحامي عبدالفتاح نصار بشأن توثيق هذا الطلاق، لأنه يترتب عليه حقوق، وهذه الحقوق لا تتم إلا بناء على إثبات أنها صارت مطلقة.

أما عن إرسال يمين الطلاق عبر واتس آب فقالت: "للأسف بعض الرجال الذين لديهم مثل هذه الضمائر الميتة يريد أن لا يعطي حق هذه المرأة المطلقة، والبعض الآخر لا يريد أن يلتزم بالحقوق التي تترتب على الطلاق لهذه المطلقة وأولادها، فيتم مثل هذا الإنكار، أو مثل هذا التعتيم بصورة أدق. قانونًا وشرعًا هذا الطلاق لا يقع، وإنما يجب تسجيله لحفظ الحقوق".

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، وسيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.