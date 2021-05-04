/629861/إبراهيم-سعيد-كهربا-بعتلي-سعد-سمير-للإعتذار-وانا-سامحته-فيديو
قال اللاعب إبراهيم سعيد تعليقا على فيديو اُنتقد من خلاله بواسطة اللاعب محمود كهرباء قائلا:" كهربا اخويا الصغير وبعتلي سعد سمير يعتذرلي، وقام هو بالإتصال أيضا للإعتذار، وقبلت إعتذاره".
إبراهيم سعيد: انا أكبر الداعمين لكهربا
وأضاف اللاعب إبراهيم سعيد خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور انه من اكبر الداعمين لكهربا، لافتا إلى أنه وجه له رساله بأن الجمهور ينتظر منه الاداء داخل الملعب والإضافة للنادي وليس للإستعراض.
وقال اللاعب شادي محمد على سبيل الهزار:" ابراهيم سعيد مش متحامل على كهربا ابراهيم سعيد متحامل على كهربا".
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد: كهربا بعتلي سعد سمير للإعتذار وانا سامحته «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.