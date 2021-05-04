/629861/إبراهيم-سعيد-كهربا-بعتلي-سعد-سمير-للإعتذار-وانا-سامحته-فيديو

قال اللاعب إبراهيم سعيد تعليقا على فيديو اُنتقد من خلاله بواسطة اللاعب محمود كهرباء قائلا:" كهربا اخويا الصغير وبعتلي سعد سمير يعتذرلي، وقام هو بالإتصال أيضا للإعتذار، وقبلت إعتذاره".

إبراهيم سعيد: انا أكبر الداعمين لكهربا

وأضاف اللاعب إبراهيم سعيد خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور انه من اكبر الداعمين لكهربا، لافتا إلى أنه وجه له رساله بأن الجمهور ينتظر منه الاداء داخل الملعب والإضافة للنادي وليس للإستعراض.

وقال اللاعب شادي محمد على سبيل الهزار:" ابراهيم سعيد مش متحامل على كهربا ابراهيم سعيد متحامل على كهربا".

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.