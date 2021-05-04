/629862/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-السيتي-وباريس-بإياب-نصف-دوري-الأبطال

تنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في التاسعة مساء، بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في لقاء إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا علي ملعب الاتحاد بإنجلنرا، وتبث المباراة علي بي إن سبورت إتش دي وان برايميم، بتعليق صوتي جواد بده.

يدخل الفريقين في محاولة الفوز، والوصول للدور النهائي من البطولة، ومن الجدير بالذكر حقق الفريق الإنجليزي الفوز علي باريس سان جيرمان علي أرضية في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في محاولة الفوز وتعديل نتيجة ذهاء الدور بين الفريقين. تشكيل فريق مانشستر سيتي: في حراسة المرمى: إيدرسون في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان في الوسط الهجومي: فيل فودين- بيرناردو سيلفا- رياض محرز في الهجوم: كيف دي بروين تشكيل فريق باريس سان جيرمان: في حراسة المرمى: كيلور نافاس في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركو فيراتي في الهجوم: نيمار- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا

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