السيسى مهنئا رئيس الإنجيلية: وحدتنا الوطنية أساس الانطلاق نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى تهنئته: "إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم وإلى إخواننا بالطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "فى هذه الأيام المباركة التى يتزامن فيها عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك فتتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين كما تتلاقى قلوبهم دائمًا على الخير والإخاء، أود أن أشيد بقوة تماسك النسيج الوطنى للشعب المصرى بكل أبنائه على مر التاريخ؛ فوحدتنا الوطنية هى الدعامة الأساسية للتنمية والتقدم وهى إحدى الركائز الرئيسية لهذا الوطن العظيم فى مسيرته نحو المستقبل المنشود".

وتابع: "أدعو الله العلى القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها، وعلى شعبها نعمة التآخى والترابط التى تجمع بين أبنائه - مسلمين وأقباط - وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز وأن يحفظ مصرنا الغالية ويقى شعبها من شر الأمراض والأوبئة ومن كل مكروه وسوء".

وكان الدكتور القس أندريه زكى، قد وجه الشكر للرئيس خلال احتفال عيد القيامة المجيد، الذى أقيم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية السبت الماضى، لتهنئته بالعيد، مؤكدًا أن مجهودات الرئيس وقراراته ترسى دعائم المواطنة والعيش المشترك.